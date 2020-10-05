移動互聯網的潮流勢不可擋，並侵佔了傳統媒體如報紙、雜誌、電視、電台的不少廣告市場。不過，香港最大電視台電視廣播(00511，TVB)卻是「轉身」較快的傳統媒體之一，早在2016年4月已推出自家的OTT媒體串流服務myTV SUPER，致力結合廣告及收費訂戶業務，更迅速地在翌年12月開始達至收支平衡。

幾年以來，myTV SUPER衍生出多項應用服務，其中OK BUY電子商貿平台更計劃大展拳腳，在明年內推出透過近距離通訊(NFC)在遙控器即時付款，為觀眾及廣告商提供無縫的購物服務，冀由E-commerce(電子商貿)，發展成為OTT-commerce(電視商貿)。

myTV SUPER業務發展營運總裁林桂興對東網表示，要做電子商貿，必先要具備不少能力，公司以電視節目去「吸引眼球」是其中之一。而TVB的客戶群規模之大更是毋庸置疑，myTV SUPER已有逾120萬個機頂盒進入香港的家庭，連同手機應用程式和透過電腦收看的觀眾，累積逾870萬名用戶。廣告服務和訂閱服務在myTV SUPER上可謂合二為一。

其中付費訂戶總數達130萬名，收費精選服務myTV GOLD會員亦逾4.2萬名，並且上述多項數字都在增長中。此外，去年來自訂戶的收入超過2.6億元，來自廣告及其他收入亦超過1.8億元。

至於OK BUY是myTV SUPER今年推出的電子商貿擴充服務，以捕捉消費者的霎時購買意欲。實際的操作是當電視畫面出現OK BUY廣告時，即按遙控器上的OK按鈕，便可以透過二維碼(QR Code)或myTV SUPER手機應用程式買到心頭好。

林桂興表示，公司委託尼爾森做了一項調查，「發現40至60歲有錢有能力嘅消費者，超過八成都有興趣電視購物，有部分表示購物平台愈是方便，便更有機會去消費。所以公司才會打造OK BUY呢個平台。」

myTV SUPER正在優化訂購過程，到時整個過程可以在電視上完成，而為了讓用戶的方便程度達到極致，林桂興透露，公司正與支付服務公司商討，將付費功能加到myTV SUPER的遙控器之中，預計明年中便可以推出市場。屆時客戶在電視上選定貨品按OK以後，拍卡便可以即時付款，從而達至一個完整的電視商務交易平台。該新一代的遙控器亦有其他應用的可能，例如語音搜尋功能，更便利用戶尋找喜歡的劇集。至於是哪一種突破性的簡易付款方式，林桂興指現階段仍在磋商中，未能透露是哪一間收費服務公司。但如要有一定的普及性，相信很可能是八達通。

另外，林桂興表示，TVB的特色是推廣能力強，公司有很多藝員都有自己的生意及E-commerce，未來會將由藝員代言或代理的貨品帶到OK BUY之上，並會有在該平台上獨家產品銷售。這些都是其他電視台和媒體難以複製的優勢。

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