【專訪】葉氏化工：塗料業務朝三大方向發展

紫荊花塗料集團聯席總裁馮秉光指，集團仍有很大的發展空間。

馮氏指，內地首十大塗料品牌的市場份額總佔不足兩成，市場龐大且分散，故品牌效應要更到位才能吸引消費者。塗料業務不難做，但「要不斷諗新嘢」，產品要不斷推陳出新奪取消費者目光。另邊廂，由於新一代消費主要靠網絡接受資訊，需透過應用程式(App)如抖音等作社交營銷，接觸這群潛在客戶，並透過消費者之間的轉載，產生更大推廣效用，否則「無人知你個品牌」。

集團早前與佛山專業牆面翻新服務連鎖品牌妙想空間合作，提供訂製房間服務。馮氏期望，日後能擴展至全廣州，香港亦有意引入類似的服務。

事實上，集團近年積極拓展承包內地房地產企業的專業工程。馮氏透露，合作方包括碧桂園、中國奧園、金科地產、陽光城等，今年亦中標華潤置地，將於未來兩年展開合作。透過承接大型企業項目，能達致規模效應及提升品牌知名度。

對於疫情及洪災拖累工程項目進度，馮秉光指，2至3月期間受封城措施限制，「整個市面好靜」，自四月起恢復通關後回復常態，目前內地建築塗料業務已穩定下來，香港則仍受疫情左右，業務要完全復甦，須視乎西方國家的疫情何時受控，以及中港兩地政府對經濟的支持力度。

塗料被視為傳統的化工產品，集團如何落實環保化策略？馮秉光指，現時產品多是水性漆，污染程度較油性漆低。另外，集團於2015年投放超過2,000萬元人民幣，在上海金山的工廠安裝大型揮發性有機物(VOC)裝置，利用蓄熱燃燒技術(RTO)將生產過程中產生的廢氣加熱至VOC完全燃燒分解，減低對環境的損害。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020