【名家筆陣】李秀恒：政策助攻　新自貿區聚焦科研

中國國務院上周宣布第七批自由貿易試驗區方案，新增北京、湖南及安徽三個自貿區，令全國自貿區的數量增加至21個。此舉除了顯示在面對全球疫情肆虐之時，內地依然堅持推動市場開放的決心，亦顯示出在中興、華為和抖音等中資企業，先後遭到美國政府打壓後，內地期望通過強化自主研發力度，掌握新科技產業的關鍵核心技術，避免受制於人。

隨着近年中美貿易摩擦升溫，中國在高科技核心技術上存在不足的問題亦漸漸凸顯出來，以至陷入較為被動的局面，因此高科技發展、創新技術和新興產業等，也逐漸升到國家戰略的層面來進行規劃。

若留意國務院對三個新自貿區的定位便能發現，科技領域研究及技術攻堅是重點，並賦予了三個自貿區更大的改革自主權和開放度，務求為科研發展創造最有利的條件。

要知道，與過去相比，現時中國在很多領域的科研實力，絕不遜色於歐美等，許多中國留學生和科研人員，更是支撐歐美大學和科研機構的中堅力量。可是任何產業或技術的發展，都需要時間來進行基礎建設和前期投入，才能建立完善的科研和產業鏈，享受技術領先帶來的紅利。以晶片製造業為例，歐美企業早已發展了數十年，自然在技術和生產鏈上有着領先優勢，以至成為美國政府對華施壓的籌碼。

然而，在部分新興技術和新科技領域，例如5G、電子支付和AI技術等，中國企業雖然起步較晚，但已經能做到與歐美企業不相上下，甚至是已經超越，華為也正是因為在5G技術上大幅領先歐美企業而遭到針對。

事實上，對於正在建構內地及國際「雙循環」新發展格局的中國來說，推動高新技術發展，除了有助擺脫對歐美產品的依賴，亦有助推動內地產業升級轉型和帶動內需。雖然部分中國企業可能會在升級轉型發展初期的競爭中處於下風，可是如果中國企業能夠把握這次機會，將高科技核心技術全都掌握在自己的手中，未來將沒有任何國家能再限制中國企業的發展。

香港經貿商會會長 李秀恒

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