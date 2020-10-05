黃河實業擬購虛擬和遠程科技業務並戰略結盟

集團的科技業務部已於9月30日簽署一份不具約束力的收購合作框架協議，以有可能收購一間企業協作軟件和電子商務業務的大多數股權。框架協議中亦預期，集團的科技業務部將與擬議的賣方(一間數碼科技公司)訂立戰略合作結盟，以進一步發展集團之科技解決方案業務。雙方尚未就可能進行的收購事項之條款達成協議。

目前，尚未就可能進行的收購簽訂具法律約束力的協議。可能進行的收購之條款仍有待談判及定稿，故此可能進行的收購會或未必會落實。

公司指出，可能進行的收購如能實現，將會擴大集團科技業務部的服務和產品系列，尤其是能滿足因2020年新冠肺炎疫情對虛擬科技以及遠程商務和企業通訊帶來的增長需求。

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