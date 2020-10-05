中國環保科技清盤呈請料可於下月中撤消

Institutes Holding Company Limited針對公司在香港高等法院提交的呈請書，呈請公司由法院清盤及向公司委派臨時清盤人及或臨時經理的命令，在9月30日高等法院聆案官面前舉行的第六次呈請書聆訊中，呈請人的代表律師告知法院，他們不再有為呈請人行事的指示，他們將申請停止為呈請人行事。

聆案官還指出，呈請人甚至還沒有預約獲得登記證明書。呈請人的律師告知法院，他們仍在等待法院提出進一步的要求。實際上，法院通常的做法是在呈請人與法院預約後查閱文件，以了解是否需要提出進一步的要求。

鑑於上述情況，聆案官要求當事方就如何處理呈請人的律師缺乏指示和延遲獲得登記證明書的建議。雙方同意，最適當方式是尋求休庭。這將使被告，包括公司在內，能夠因呈請人的延誤而提出刪除或撤消呈請書的必要申請，因為聆案官無權當場撤銷呈請書。最終，聆案官決定休庭至11月18日及費用保留。

包括公司在內的被告目前正在準備必要的申請，以刪除或撤消呈請書。董事認為，公司應能夠在11月18日當天撤消該清盤呈請。

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