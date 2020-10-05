百濟神州收購百濟神州生物藥業餘下5%股權
2020年10月05日 07:47
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百濟神州(06160)公布，公司的全資子公司百濟神州(香港)與凱得訂立購股協議，以按約1.95億元人民幣(下同)收購凱得所持有百濟神州生物藥業的5%股權，及使百濟神州生物藥業悉數償還股東貸款及利息，總額約為11.5億元。
於此項交易完成後，公司將通過百濟神州(香港)持有百濟神州生物藥業的100%股權，惟須經當地市場監督管理局批准(預期於2020年第四季取得)；股東貸款已悉數償還並已終止；百濟神州(香港)與凱得訂立日期為2017年4月11日的經修訂百濟神州生物藥業股權合資合約將於監管批准日期終止。
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