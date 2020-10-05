【股民熱話】展望第四季　港股有呢三大焦點股…

今日(5日)是第四季首個交易日，展望季內，港股有三大焦點股值得關注。

第一，當然是阿里巴巴，事關旗下螞蟻集團將會在10月啟動在中、港兩地上市計劃，成為今年最大型的新股集資活動。見到9月份大量資金持續流入香港，可見外資亦高度重視呢隻新股，相信認購反應熱烈，而阿里亦有望受惠利好氣氛。

阿里上周三(30日)一度高見276元，若螞蟻集團上市順利，料季內阿里股價有望再向上挑戰300元大關，主要支持位在255元。

9月中，美國針對華為的禁令生效，如無意外，華為的智能手機業務將會受到打擊，其份額會由其餘三大智能手機商攤分，分別為三星、蘋果公司及小米集團，當中，小米是第三季表現最好的藍籌股，季內累計升幅接近六成，若銷售有驚喜，末季有望延續升勢。

技術上，股價自9月初見高位26.95元後回調，調整至19元水平回穩，短線若能企穩在20元關樓上，盤整過後，期待末季可作旗型反彈，當中可關注北水持倉變化，捕捉入市時機。

第二，乃處多事之秋的滙豐控股。一方面，美國好可能在10月份公布第二份制裁名單，滙控被視為將納入制裁金融機構名單的高危對象。另一方面，中國亦在製作不可靠實體清單，亦有傳滙控或在列。兩面不討好，令滙控股價9月份一度低見27.5元，反彈30元現阻力。若真的傳來噩耗，相信股價仲有得跌，想撈貨或溝淡者，真係要盡量忍忍手。

東網產經專欄作者 帥哥

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020