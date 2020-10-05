【專家點評】鄺紫珊：機械人訂單增長快重拾動力

全球人工智能(AI)製造、物聯網，以及自動化生產發展迅速，過去5年需求已大規模增加。自去年開始，面對中美角力、新冠肺炎疫情的考驗，機械人的新訂單雖增長放緩，但整體運作數量仍是不斷增加。

國際機械人協會最新的報告指出，全球工業機械人累計運作數量已達270萬台，已創下歷史新高。在製造業加快現代化升級，以及數碼轉型需求的推動下，預計未來3年工業機械人新增的需求及安裝量將會逐年增長，而行業的估值也有望再提升，預期投資機械人的相關行業基金也同步看好。

報告又指，去年受中美貿易戰影響，全球工業機械人新增安裝量只有37.3萬台，雖然較預期有所放緩，但仍創歷年第三高的紀錄。今年受疫情影響，加上中美持續角力，機械人新訂單增長明顯減少。幸好隨着內地疫情受到控制，歐美地區也開始恢復經濟活動，預期明年新訂單稍後可重拾增長動力，並於2022年或2023年重回疫情前的水平。

機械人自動化生產趨勢沒有改變。事實上，中美角力及疫情衝擊，促使企業調整經營布局及策略，加快製造業現代化及數碼轉型的步伐，機械人不但有效提升企業的生產，更可提供定制化與成本效益的三大優勢，故可滿足工廠轉型的升級需求。

有關機械人及AI的相關基金今年以來都有不錯的表現，主因投資組合中很多公司藉由提供新工作模式及消費模式的解決方案，以提升營運表現，在此次疫情中可謂開創了一波的周期性增長契機。疫情加快了周期性的增長，使相關企業受惠，包括供應鏈分散及儲備較高的安全庫存等。

近年，機械人指數的市盈率在21至39倍區間，在AI技術的幫助下，機械人走向更加智慧化及普及化；AI的相關基本面仍相對健康，同時，企業對AI相關需求仍然強勁。疫情改變傳統市場模式，企業或政府也加速數碼轉型，建議投資者可趁行業仍在孵化的階段時，尋找具有投資價值的企業作中長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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