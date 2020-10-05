【市前重點睇】道指期貨上升　金價1900美元爭持

●美匯指數企93.83，離岸人民幣(CNH)高見6.752，港匯見7.7502，美元兌日圓處105.53，英鎊升至1.2927，歐元跌至1.1715。金價考驗1,900美元關。布油見39.31美元，紐油報37.18美元。道指期貨升逾百點。

-科技股成跌市重災區，蘋果公司(Apple Inc.)上周五收報113.02美元， 跌3.23%；亞馬遜收報3,125美元，跌2.99%；Alphabet、Facebook全日均跌逾2%；Netflix收報4.63%，報503.06美元。

●【飯碗不保】美國9月僅增加66萬職位，失業率降至7.9%。

●美國10年期國債孳息率上周五升2.31點子，報0.7005厘。

●港股ADR指數上周五收報23,848點，較假期前恒指收市高388點或1.63%。

●紐約11月期油上周五收報每桶37.05美元，跌1.67美元或4.31%，全周累羨逾8%，連跌兩周。布蘭特12月期油收報每桶39.27美元，跌1.66美元或4.06%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,907.6美元，跌8.7美元或近0.5%，全周累計上漲逾2%。美匯指數報93.8，升0.1%。

●歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶表示，與英國退歐後的貿易關係談判中存在嚴重分歧。

●大片冇得上，英國Cineworld擬關閉英美電影院。

●中美科技戰：中芯國際確認遭美出口限制，恐不利經營。

●新股專輯：螞蟻集團快上市，發行工作保密超嚴謹。

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