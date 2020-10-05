【市前重點睇】道指期貨上升 金價1900美元爭持
2020年10月05日 08:06
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●美匯指數企93.83，離岸人民幣(CNH)高見6.752，港匯見7.7502，美元兌日圓處105.53，英鎊升至1.2927，歐元跌至1.1715。金價考驗1,900美元關。布油見39.31美元，紐油報37.18美元。道指期貨升逾百點。
●美國總統特朗普確診新冠肺炎消息觸發市場恐慌，美股道指上周五(2日)早段最多曾跌433點，其後跌幅收窄並一度轉升，收報27,682點，跌134點或0.48%；標指收報3,348點，跌32點或0.96%；納指收報11,075點，跌251點或2.22%。 https://bit.ly/3lcaUAy
-科技股成跌市重災區，蘋果公司(Apple Inc.)上周五收報113.02美元， 跌3.23%；亞馬遜收報3,125美元，跌2.99%；Alphabet、Facebook全日均跌逾2%；Netflix收報4.63%，報503.06美元。
●聯儲官員警告：下一階段復甦將最為艱難。 https://bit.ly/36shvmt
●【飯碗不保】美國9月僅增加66萬職位，失業率降至7.9%。
●美國10年期國債孳息率上周五升2.31點子，報0.7005厘。
●港股ADR指數上周五收報23,848點，較假期前恒指收市高388點或1.63%。
●紐約11月期油上周五收報每桶37.05美元，跌1.67美元或4.31%，全周累羨逾8%，連跌兩周。布蘭特12月期油收報每桶39.27美元，跌1.66美元或4.06%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,907.6美元，跌8.7美元或近0.5%，全周累計上漲逾2%。美匯指數報93.8，升0.1%。
●英國富時100指數上周五收報5,902點，升22點或0.39%；法國CAC指數收報4,824點，升少於1點；德國DAX指數收報12,689點，跌41點或0.33%。 https://bit.ly/3izawe5
●歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶表示，與英國退歐後的貿易關係談判中存在嚴重分歧。
●大片冇得上，英國Cineworld擬關閉英美電影院。
●中美科技戰：中芯國際確認遭美出口限制，恐不利經營。
●新股專輯：螞蟻集團快上市，發行工作保密超嚴謹。
●周一(5日)公布詳情！新一批iBond準備就緒，最低息率保證達2厘。 https://bit.ly/33sxxuC
●渣打旗下Mox bank月結單檢視恢復正常，CEO向客戶致歉。 https://bit.ly/3itFtQD
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