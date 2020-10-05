特朗普最快周一出院　道期升近1%

確診新冠肺炎的美國總統特朗普，有望最快可在當地時間周一(5日)出院返回白宮。美股期貨於亞洲交易時段做好，道指期貨升0.75%，高見27,772點；標指期貨升0.73%，高見3,363點；納指期貨升0.97%，高見11,342點。

銀價亦漲0.88%，高見23.94美元。

油價升約1%，布油升0.97%，高見39.65美元；紐油漲1.32%，高見37.54美元。

特朗普仍在馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院治療。白宮醫生再在當地周日(4日)早上見記者，指特朗普服用類固醇後情況繼續改善，生命體徵維持穩定，最快可在當地時間周一出院返回白宮。特朗普周日再發短片「報平安」，更短暫離開醫院向支持者揮手。

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