【專家點評】彭偉新：港股衝高乏力　恐掉頭尋底

港股雖然在9月份最後一個交易日上升，而且更一度升逾500點，帶動恒指重越10天線，見23,780點水平。不過，上升動力相信只是來自季結，以及短期博反彈的買盤，即使恒指曾經急升，成交額仍然不配合。雖然恒指再度衝上由今年3月低位反彈浪的總升幅61.8%，即回調目標23,300點之上，可是市場仍然對後市不太樂觀，特別是中美角力似乎未會在短期內停止，而且內銀股盈利有進一步萎縮的機會，故內銀股繼續成為拖累大市的因素。

另外，恒指近日流入的資金亦有減少的趨勢，自7月起，每個月份的累計資金流入逐步減少，反映出大市由7月高位26,782點開始回調之下，投資者仍不願意趁低吸納，可能反映出港股加入部分的科技股後，反而無新的炒作藉口，令到投資者未有再度追入。若港股於10月跌穿技術支持位23,300點，恒指仍有機會跌至3月時低位的21,139點。

該股現時股價仍較市場給予的平均目標價11.2元，低出超過20%，而該股由3月低位3.87元開始上升後，股價於11元見頂及回落，雖然股價稍為跌穿50天線，但RSI未有失守30，故未有進一步下滑，亦未有失守整個升浪總升幅的38.2%回調支持位，投資者可以在8.8元水平買入，預期股價可以逐步反彈回之前高位，上方阻力位為11元，至於股價一旦跌穿8元，則宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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