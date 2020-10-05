友成控股斥3100萬人民幣購長春工業地建新廠

該土地之許可用途為工業用地，地盤面積約78,675平方米。集團計劃為吉林友成興建新工廠，以配合其業務擴展，而收購事項正好配合集團整體業務發展策略。

吉林友成為公司非全資附屬公司，由集團擁有65%，餘下35%由吉林東光集團(一家於中國成立之國有企業)擁有。吉林友成主要經營業務為生產及銷售塑膠零部件。

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