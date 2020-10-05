友成控股斥3100萬人民幣購長春工業地建新廠
2020年10月05日 08:34
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友成控股(00096)公布，於2020年9月30日，公司非全資附屬公司吉林友成與長春土地局訂立土地使用權出讓合約，藉以向長春土地局收購位於中國長春市經開區之工業用地，總代價3,100萬元人民幣。
該土地之許可用途為工業用地，地盤面積約78,675平方米。集團計劃為吉林友成興建新工廠，以配合其業務擴展，而收購事項正好配合集團整體業務發展策略。
吉林友成為公司非全資附屬公司，由集團擁有65%，餘下35%由吉林東光集團(一家於中國成立之國有企業)擁有。吉林友成主要經營業務為生產及銷售塑膠零部件。
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