中梁控股9月合約銷售金額按年增長24%
2020年10月05日 08:34
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中梁控股(02772)公布，1至9月份集團累計合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約1,147億元人民幣(下同)，按年增長14.12%；集團合約銷售面積約9,168,000平方米；合約銷售均價每平方米約12,500元。
9月份集團合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)金額約182億元，按年增長24.65%；合約銷售面積約1,451,000平方米；合約銷售均價每平方米約12,500元。
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