【專家點評】陳正犖：美國大選推演　兩大結局不利美元

美國大選已到達白熱化階段。我們認為，大選結果的三個可能性之中，其中兩個或對美元產生負面影響。

第一，若民主黨的拜登勝出，可能會利淡美元，歐元兌美元或升穿1.2水平，英鎊兌美元則可能重上1.35水平；第二，若現任總統特朗普勝出，美元升浪或延續，但主要是相對新興市場貨幣，例如墨西哥披索和人民幣；第三，若大選後的不明朗因素持續，風險貨幣例如商品貨幣和新興市場貨幣，相對避險貨幣的日圓、瑞郎和黃金有機會下跌。

我們看好黃金短期及中期前景，可預期明年平均金價預測為紀錄高位的2,275美元，並料今年底前或創紀錄新高。若宏觀基本因素未變，料投資者或於金價調整到1,750至1,850美元時趁低吸納。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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