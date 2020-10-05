【專家點評】沈振盈：特朗普確診　港股添變數

港股經歷過前一周的震盪，上星期期指結算，又遇上長假期，市況只是反覆上落而已。但技術走勢分析，大市已初步營造了短期浪底，強勁的反彈浪已在醖釀中。但因為要轉期指倉，以及定價結算，縱使美股已開始反彈，恒指也要等到周三才開始出現較強的升勢。

上周三晚美股勁升，港股夜期及美國預託證券(ADR)皆升至23,800點水平，本來預計今天港股會裂口高開，甚或開上24,000點樓上。可惜天有不測之風雲，周五突然公布了美國總統特朗普確診新冠肺炎，令美股期貨急速震一震。執筆時美股仍未正式開市，結果未知。但筆者相信，情況不會太差，美股反彈之勢已成，港股亦不用過分憂慮。

從玄學的角度分析，本周的日子對股市較有利，相信十月港股不應太淡。本周仍是「乙酉」月，大市可望偏向高收。大市要擺脫劣勢，首要條件就是恒指重上24,200點關口，本來以上周的走勢不難實現這條件，但出了特朗普「中招」的變數，今明兩天仍要觀察。

本周每日的股市走勢預測：

周一(辛巳日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，反覆上落。

周二(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，出現升勢。

周三(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，先低後高。

周四(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，反覆上升。

周五(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，反覆上升。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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