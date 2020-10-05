港股升幅收窄　滙豐飆逾5%　中芯急挫

港股高開近600點後升幅隨即收窄，恒生指數未能企穩兩萬四關，暫升約300點，企23,700點水平。國企指數升30點；科技指數倒跌，暫於7,100點樓下，主板成交250億港元。

金融股撐市，滙豐控股飆逾5%，高見31.45元，是表現最佳藍籌；旗下恒生銀行彈2.3%；友邦保險升3.3%，合共貢獻恒指約170點。渣打集團亦飆5%；內銀股則回軟，建設銀行及工商銀行倒跌0.6%及0.2%。

大型科網股升幅收窄，騰訊及阿里巴巴漲2.5%及2.2%；美團點評升1%；小米集團升0.5%；京東集團升1.5%。中芯國際確認遭美國出口限制，股價挫4.5%。

地產股向好，長實、新世界發展、恒隆地產、九龍倉置業及恒基地產齊漲逾1%；領展升0.8%；新鴻基地產升0.7%。

【09:20】恒指漲580點 科網股領漲

美國總統特朗普治療團隊指他最快周一可以出院，利好大市氣氛；港股踏入10月首個交易日顯著做好，恒生指數升580點或2.47%，報24,039點；國企指數高開157點或1.68%，報9,555點；科技指數高開168點或2.37%，報7,255點。

大型科網股領漲，騰訊升3.6%報530港元；阿里巴巴升3.4%報285點；美團點評升2.9%報248.8元；小米集團升3.2%報21.1元；京東集團升2.1%報300元。

滙豐控股飆3%，開市報30.7元。

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