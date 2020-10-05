中集天達曾飆13% 獲母企牽頭財團提私有化
2020年10月05日 09:41
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中集天達(00445)獲聯席要約人Expedition Holding及Sharp Vision透過計劃安排方式提出私有化。公司股份周一(5日)復牌，最多抽升13%，高見0.25港元。
是次每股現金作價0.266元，較該股前收市0.221元溢價約20.36%。要約人表明不提價。預期最高現金代價為10.82億元，將由要約人內部現金資源撥付。
中集集團(000039.SZ)(02039)為Sharp Vision的間接控股公司。Expedition Holding則由私募基金Macao QiXin One Belt One Road Investment Fund L.P.間接全資擁有，其普通合夥人為擁有中國國有背景的公司Macao QiXin。
Expedition Holding及Sharp Vision分別按71.56%及28.44%的比例分擔私有化代價。惟若私有化獲通過，中集集團將透過Sharp Vision及CIMC Top GearB.V.持有中集天達合共52.92%。新股東Expedition Holding持股料為17.51%。
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