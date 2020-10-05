【全球攬炒】日本9月服務業PMI報46.9　連續8個月收縮

日本Jibun銀行公布9月份服務業採購經理指數(PMI)經季節調整終值為46.9，較8月份的45有所上升，但連續8個月錄得收縮，收縮速度為自新冠肺炎疫情爆發以來最為緩和。

IHS Markit經濟學家Shreeya Patel指出，雖然整體而言，服務業部門有改善的徵兆，但仍遠不到穩定和確定的復甦。日本整體需求仍然低迷，旅遊和旅行的限制阻礙服務業產生新的工作量。

另外，由於海外新訂單加速下跌，拖累日本服務業PMI整體指數表現。受調查企業表示，出口市場的需求受壓抑，另外客戶業務也呈現關閉。

不過，調查顯示企業對未來12個月的展望強烈樂觀，市場對需求的復甦抱持希望。

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