港股格局：黎永良料今月大幅波動　滙豐不宜沾手

港股周一早間高開近600點後升幅隨即收窄，時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，美國選舉工程令股市今月變幻莫測，特別是美國總統特朗普為了把內政處理不善的民眾不滿情緒轉移，會設法對着中國大做文章，繼而影響中港股市，港股10月將變得消息化和情緒化，並因而大幅波動。這會為投資者提供短線買賣機會，但切記要適時獲利和止蝕。而中長線投資者則宜保守一點，一動不如一靜。如果股市出現大跌，則可趁機吸納新經濟股、5G、內需、軍工、潔淨能源等相關股份。

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