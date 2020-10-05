富士通：仍在調查東京證交所系統故障原因

全球第三大交易所東京證券交易所於上周四(1日)因大規模電腦系統故障，十年來首度因系統錯誤而全日暫停交易。故障的交易系統由日本科技公司富士通開發，富士通社長時田隆仁表示，公司正在盡最大努力調查交易所上周系統故障的原因，並防止類似問題再次出現。

東京證券交易所發言人早前表示，系統故障是硬件問題導致，沒有迹象顯示是黑客所為。

該交易所2006年1月也曾暫停交易，不過當時是因為日本當局調查Livedoor，大量訂單同時湧入所致。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020