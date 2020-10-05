新股專輯：傳螞蟻集團正尋求中港兩地同日定價及掛牌

市場消息指，螞蟻集團正尋求在內地及香港監管機構批准上市，並希望滬、港同日定價及掛牌。該集團正計劃進行網上路演，但因兩地程序有差別，或會導致上市時間表出現延誤。

消息指出，基於香港平均採取定價後「T+5」上市，而螞蟻集團於上海上市要採取定價後「T+6」上市，所以其在香港上市或需等候多額外一天。

市場預計，螞蟻集團將於10月9日內地長假完結復市首天便會啟動路演及申購工作，最快將在10月底掛牌上市。

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