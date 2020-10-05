中國經濟：9月內地大宗商品指數連跌4個月

內媒報道，中國物流與採購聯合會調查顯示，2020年9月份中國大宗商品指數(CBMI)為102.3%，連續4個月下跌，顯示行業增速持續回落。

各分項指數中，銷售指數繼續小幅上升，供應指數、價格指數有所回落。隨着旺季來臨，需求持續向好，市場銷售增速加快，環保整治與環保限產力度加大，供應增速持續回落，市場供需更趨均衡，商品庫存增速繼續減緩，供應壓力出現緩解，顯示大宗商品市場穩中向好的態勢繼續保持。

不過，庫存持續高位調整，商品供大於求的矛盾仍在，市場運行的不確定性因素依然較多，商品價格難以出現大幅上揚。

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