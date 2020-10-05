新冠肺炎：可口可樂將重組產品　涉裁員及調整營銷策略

新冠肺炎重創全球零售業，可口可樂(Coca Cola)因而進行廣泛重組，包括裁員和調整營銷策略。該公司將停產椰子水品牌，同時亦會削減部分品種。

外媒報道，為應對疫情對業務的影響，可口可樂將在今年年底前停產該公司的椰子水品牌Zico，同時考慮削減部分不太受歡迎的可樂和健怡可樂(Diet Coke)等種類，僅保留那些能夠做大規模的品牌。

知情人士透露， 可口可樂亦正對包括Feisty Cherry健怡可樂、使用甜菊糖的低卡路里版本可樂Coke Life，及一些地區性汽水等品牌進行評估篩選，這些產品亦有可能停產。

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