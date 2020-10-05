英國脫歐：約翰遜不希望無協議結束過渡期

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議，但相信即使沒有協議，英國人也能接受有關結果。

約翰遜稱，英國與歐盟存在一些需要修改的棘手問題，歐盟無疑需要體認到，英國非常嚴肅看待有關掌控自身法律和監管的必要性；他們也必須明白返還英國漁業權是非常重要的事。

被問及會否擔心英國無協議脫歐，加上新冠肺炎疫情下可能帶來的潛在影響時，約翰遜指不想要澳洲根據世貿的貿易規則進行貿易的結果，事實上亦不止該選項。

英國與歐盟將於接下來的一周進行更多貿易磋商，並在10月15至16日的歐盟領導人開會時評估進展。倫敦方面亦稱，期望在10月15日前能夠釐清是否可能達成協議。

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