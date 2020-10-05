【數碼時代】現金不再是「王」 銀行業打工仔最大鑊？
2020年10月05日 10:59
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隨着互聯網及智能手機日漸普及，而一場全球疫情，加速科技對日常生活環節應用的滲透率，更多消費者習慣網上購物、網上學習；電子商貿、電子支付大行其道，令交易模式起着重大變化。過去「現金是王」，如今似乎不再合用，一來並非所有商戶都收現金，二來在負利率趨勢之下，手持現金分分鐘冇息收之餘仲要付手續費！至於從事銀行業的打工仔，就可能因為工序劇變而飯碗不保！
以新加坡為例，外媒引述調查報告顯示，隨着消費者轉向電子商務和數字支付，新冠肺炎疫情將進一步破壞現金的使用，估計今年新加坡現金交易將佔所有交易的39%，低於2010年的59%。同時，亞洲的即時和移動支付等替代選擇正在增長，而信用卡在支持電子商務和銷售點交易方面保持着強大的地位，這加速了從實體銀行向虛擬銀行的轉變，即時支付的投資已開始在銷售點和電子商務中獲得更大的收益。不過，各國銀行都關閉了大量分行和ATM，故對銀行業而言，一些崗位可能正在大量減少，長遠某些工種甚至從此消失。
報道又引述報告指，亞太地區繼續在全球支付收入中佔主導地位，去年佔45%。在過去的十年中，全球範圍內的商戶收購已從傳統的處理和硬件業務發展到了軟件和商戶服務解決方案。
當然，凡事有利必有弊。電子數碼化確實帶來了翻天覆地的轉變，但其亦有弱點。就如剛過去的10月1日，日本東京證券交易所交易系統數據設備出現故障，自動備份亦未能啟動，以致全日停市。可見一旦系統軟件或硬件出問題，數據安全和交易持續性倒是個大問題。大家有沒有想像到，有一天已全面數碼化的個人身家，會隨着一堆數字消失而不見了？穩陣起見，數碼理財雖是新潮流，但適當結合現金、貴金屬商品如黃金等多元化分散風險的投資組合，還是必不可少！
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