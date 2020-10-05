【數碼時代】現金不再是「王」　銀行業打工仔最大鑊？

隨着互聯網及智能手機日漸普及，而一場全球疫情，加速科技對日常生活環節應用的滲透率，更多消費者習慣網上購物、網上學習；電子商貿、電子支付大行其道，令交易模式起着重大變化。過去「現金是王」，如今似乎不再合用，一來並非所有商戶都收現金，二來在負利率趨勢之下，手持現金分分鐘冇息收之餘仲要付手續費！至於從事銀行業的打工仔，就可能因為工序劇變而飯碗不保！

以新加坡為例，外媒引述調查報告顯示，隨着消費者轉向電子商務和數字支付，新冠肺炎疫情將進一步破壞現金的使用，估計今年新加坡現金交易將佔所有交易的39%，低於2010年的59%。同時，亞洲的即時和移動支付等替代選擇正在增長，而信用卡在支持電子商務和銷售點交易方面保持着強大的地位，這加速了從實體銀行向虛擬銀行的轉變，即時支付的投資已開始在銷售點和電子商務中獲得更大的收益。不過，各國銀行都關閉了大量分行和ATM，故對銀行業而言，一些崗位可能正在大量減少，長遠某些工種甚至從此消失。

報道又引述報告指，亞太地區繼續在全球支付收入中佔主導地位，去年佔45%。在過去的十年中，全球範圍內的商戶收購已從傳統的處理和硬件​​業務發展到了軟件和商戶服務解決方案。

當然，凡事有利必有弊。電子數碼化確實帶來了翻天覆地的轉變，但其亦有弱點。就如剛過去的10月1日，日本東京證券交易所交易系統數據設備出現故障，自動備份亦未能啟動，以致全日停市。可見一旦系統軟件或硬件出問題，數據安全和交易持續性倒是個大問題。大家有沒有想像到，有一天已全面數碼化的個人身家，會隨着一堆數字消失而不見了？穩陣起見，數碼理財雖是新潮流，但適當結合現金、貴金屬商品如黃金等多元化分散風險的投資組合，還是必不可少！

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