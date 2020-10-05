港股格局：李偉傑指短期高位或已見
2020年10月05日 11:01
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，踏入驚奇10月，市場消息多多，美國總統特朗普確診新冠肺炎，美股上周五(2日)表現波動。而港股今早(5日)一度重上兩萬四後未能企穩，雖然市場氣氛未至於悲觀，但北水仍暫停，上升動力減弱，相信短期反彈高位或已見，除非有更多利好消息，恒指才有機會挑戰100天線約24,600點水平，下方支持則在23,300點。新經濟股如騰訊(00700)或阿里巴巴(09988)，若然單日升幅多於3%，不妨趁反彈減磅，低位再撈貨。
受美國疫情及市場對石油供應過剩憂慮的影響，國際油價上周五大幅下跌。李認為，港股市場的「三桶油」近期表現疲弱，並非博反彈首選，除非有新冠肺炎疫苗推出的消息，油價才有機會轉強，屆時再吼相關股份會更值博。
李偉傑又指，中芯國際(00981)確認供應商受美出口限制，但即市跌幅相對有限，其股價暫在250天線附近整固。由於受制裁後對業務影響幾大暫時仍難量化，相信低位仍未出現，有機會下試16.5至17港元水平，冇貨的投資者宜先行觀望，待壞消息淡化後，才考慮跟進反彈浪。
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