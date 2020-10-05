報告：本地零售租務反彈　惟內地客熱捧商場空置率仍高企

第一太平戴維斯發布第三季零售租賃報告指出，第三波疫情重創原本緩慢復甦的香港零售市場。儘管確診案例數量上升，但7月和8月零售銷售降速趨緩。由於酒吧、食肆等受限聚令制約客流及營業時間，餐飲業季內受到嚴重衝擊。

報告指出，部分商場受到業主提供的激勵措施刺激，以及9月初政府放鬆限制措施的推動，8月下旬及9月的周末均錄得大量本地客流。

第三季度末，零售租賃市場亦出現觸底反彈迹象，一些非主流零售商開展促銷活動。本地餐飲連鎖店正於將軍澳等大型民生區拓展業務；生活方式品牌則關注中環等本地需求旺盛的地區；而日用雜貨類零售商則於核心及非核心區皆尋求擴張。時尚、服裝、運動、化妝品、珠寶鐘錶等主流零售細分市場持續受挫，各板塊銷售額在7月按年下跌下降44%至54%不等。

零售租金於第三季出現穩定迹象，不過依然錄得跌幅。其中優質街舖租金於按季跌2%，而商場租金(基本租金)基本保持穩定。業主更傾向與現有租戶續約，並願意提供多達30%租金優惠，而一年期租約亦日趨普遍。就位置來看，側重於遊客生意的街鋪及商場不可避免地看到更高的空置率，民生區則相對穩定。

該行追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，全港商場總體空置率已由2018年9月的2%(社會動盪及疫情之前)增長至2020年9月的7%。由於一些主力租戶撤租，通常是中檔時裝品牌和傳統中餐廳，導致新界區商場空置率最高，達12%。該行亦發現，在海港城、時代廣場及新城市廣場等受內地遊客青睞的商場，空置率較高，近幾個月已攀升至10%以上。

以上現象意味着現階段業主及其租戶暫時將依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售轉向中端市場和家品類消費。內地旅客當天返回後，預計通關之後，內地當日訪港旅客將迅速提振新界及九龍零售業，但時間尚不確定。

另外，該行指奢侈品牌已經將重點轉移到大灣區或內地城市(廣州、深圳以及海南島等)，並將繼續將重點轉移至中國南部及較遠離香港的地方。市場基本面發生結構性轉變，將是不可避免。不少人認為零售業的新常態將比2018年的水平低30至40%。該行將繼續關注經濟形勢，因為更廣泛的商業困境和失業率上升可能破壞本地消費，導致零售市場復甦推遲至明年。

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