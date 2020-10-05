港元拆息︰1個月跌至0.46厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.1厘；1星期報0.15厘；與樓按相關的1個月跌至0.46厘；3個月為0.58厘。

5/10/2020

隔夜 0.10000厘

1星期 0.15625厘

2星期 0.28625厘

1個月 0.46500厘

2個月 0.52536厘

3個月 0.58714厘

6個月 0.72875厘

12個月 0.90375厘

30/9/2020

隔夜 0.09506厘

1星期 0.17548厘

2星期 0.31226厘

1個月 0.48446厘

2個月 0.54857厘

3個月 0.60857厘

6個月 0.74595厘

12個月 0.92083厘

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