香港與格魯吉亞簽訂全面性避免雙重課稅協定

財經事務及庫務局局長許正宇代表香港政府簽署與格魯吉亞的全面性避免雙重課稅協定，標誌着香港政府在拓展稅收協定網絡方面繼續取得成果。

該份是香港簽訂的第45份全面性協定。格魯吉亞是參與一帶一路倡議的新興經濟體。全面性協定闡明雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔，從而推動香港與格魯吉亞的經濟貿易聯繫。

在香港與格魯吉亞的全面性協定下，香港公司按照該協定在格魯吉亞所繳付的稅款，將可根據香港稅例抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，從而避免雙重課稅。同樣地，格魯吉亞公司在香港所繳付的稅款，可從格魯吉亞就該筆收入所徵收的稅項中扣除。

此外，香港與格魯吉亞的全面性協定提供稅務寬免安排包括：格魯吉亞向香港居民徵收利息及特許權使用費的預扣稅稅率上限為5%；香港居民如在格魯吉亞就國際航運賺取利潤，毋須在格魯吉亞課稅。

該份全面性協定在雙方完成有關的批准程序後生效。就香港而言，行政長官會同行政會議會根據《稅務條例》(第112章)就協定作出一項命令，有關命令會經立法會以先訂立後審議的程序通過。

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