新股專輯：嘉和生物凍資近3600億元 膺生科股凍資王
2020年10月05日 11:33
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尚未有盈利或收入生物科技企業嘉和生物(06998)將於周三首掛。市場消息透露，該公司超購認購逾1,200倍，凍結資金近3,600億港元，超越另一家未有盈收生科企歐康維視(01477)的2,944億元，膺未有盈收生科新股凍資王。
早前有消息指，嘉和生物以招股價上限24元定價，集資約28.77億元。
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