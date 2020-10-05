澳門上月賭收挫九成　大行料復甦持續緩慢

雖然澳門與中國內地恢復通關，但是澳門博彩業頹勢未止，博彩收入連挫12個月！花旗和中金公司認為，澳門博彩收入在10月略有改善，但復甦步伐仍將緩慢。

花旗分析師George Choi在報告中稱，由於中國中介降低了風險偏好，9月的博彩業跌幅比預期的還糟。該行預期，十一長假期的小幅積極影響之下，10月的跌幅收窄至按年下降70%，至80億澳門元。中金公司則預計，10月份博彩收入將下降60至70%。

根據澳門博彩監察協調局的數字顯示，9月份當地博彩毛收入為22.11億澳門元，按年大幅萎縮90%，表現遜於市場預期的下跌86%，亦為連續6個月錄得九成跌幅。

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