【高盛推介】滙豐急漲跑贏大市 留意貼價購證
2020年10月05日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周三(9月30日)跌約0.7%。周一(10月5日)早段則發力急漲，高開約3%後升幅擴大，高見31.9港元，跑贏大市兼屬藍籌股中升幅最大。有報道指出，平保增持或有助改善滙控與北京的關係。而滙控則早前傳出或被納入「不可靠實體」清單。
觀察個股輪證資金流向，可見上周三有小量資金轉向部署認購證。而認沽證則於上周3個交易日共錄得約720萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周資金傾向部署牛證，3個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。而熊證於上周一及上周二(9月28及29日)共錄得約330萬元資金流入，上周三獲資金轉向沽出。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約4個月的滙豐購證(27632)，行使價33.05元，2021年1月25日到期，實際槓桿6.8倍。
高槓桿的選擇可留意年期約4個月的滙豐購證(26593)，行使價37.42元，2021年1月22日到期，實際槓桿9.2倍。
投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約8%，年期約6個月的低街貨滙豐沽證(27633)，行使價28.95元，2021年3月24日到期，實際槓桿5.9倍。
並可留意年期約4個月，屬價外的高槓桿滙豐沽證(28022)，行使價25.95元，2021年2月1日到期，實際槓桿8.2倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬貼牛的新上市滙豐牛證(65254)，收回價30元，行使價29元，換股比率100，槓桿比率10.2倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意新上市滙豐熊證(65241)，收回價33.8元，行使價34.8元，換股比率50，槓桿比率8.9倍。
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