新冠肺炎：部分國家恐爆債務危機　世銀促減免債務

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)警告，新冠肺炎大流行引發部分國家爆發債務危機，因此有需要提供援助，例如債務減免。

外媒報道，馬爾帕斯表示，部分國家很明顯無力償還所承擔的債務，故必須降低債務水平，這可以是減免或取消債務，通過重組減少債務數額非常重要。

富裕國家上個月支持延長20國集團(G20)推出的「暫停債務償還倡議」(DSSI)。是項倡議於今年4月獲得批准，旨在幫助發展中國家在疫情中存活下來，有43國已參與計劃，延遲近50億美元的債務償還，但只限於國與國之間的債務。

他又呼籲，私人銀行和投資基金也應參與，更直言這些投資者做得不夠，對他們感到失望。此外，中國的一些主要銀行沒有充分參與。因此，這些援助措施效果不如預期般明顯。

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