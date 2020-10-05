【專家點評】麥嘉嘉：內需股宜留意科網及電商

中國9月製造業PMI升至51.5，勝預期，有利人民幣走勢續偏強。另外，中國將於10月26日至29日召開第19屆中央委員會第5次全體會議，將研究制訂第14個5年規劃和2035年遠景目標重大問題，並對港股走勢有所啟示。

十一長假現報復式消費迹象。國慶假期前4天，全國道路預計發送旅客1.91億人次，民航執行航班58,608班，運輸旅客648萬人次。由於海外疫情嚴峻，民眾傾向跨省旅遊，帶動消費。內需股中，以非必須消費行業看高一線。

1月至8月的實物商品網上銷售額比去年增加15.8%，並佔零售總額約25%。疫情刺激線上零售大增，尤以食品類消費品增長最為強勁，增幅高達35%，與整體餐飲收入下跌26.6%成一大反差。在選股策略上，將以內循環、內需為主軸。內需股中的科網及電商股份，投資者可趁大市波動時吸納。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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