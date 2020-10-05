港股格局：郭思治料23000至24000上落

港股周一高開近600點，及後升幅收窄至約300點，暫處23,800點水平。

但他表示，短期升勢或屬技術性反彈，皆因成交金額不配合，雖然港股有望再重上24,000點，但美國總統選舉前市場資金傾向避險，後市未有大方向，預料恒指將徘徊在23,000至24,000點。

滙控升約5%，他表示股份前景審慎樂觀，將維持在30港元上落，公司一直信譽良好，早前是因為監管當局不容許派息，現時歐洲方面表示容許銀行自行決定派息，相信恢復派息機會較高，並會以特別形式補息給小股東，只是派息比率比以前低，持股投資者可長期持有。

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