【期權攻略】陳偉明：10月風高浪急　小心為上

上周的美國總統大選首場辯論在混亂中結束，然而市場繼續憧憬美國即張加碼推出量化寬鬆或經濟刺激措施，一度令港股於假期前回升至至近23,800點。

另一方面，上周五(2日)傳出美國總統特朗普夫妻同時確診感染新冠肺炎，美股開市隨即跌超過400點，但其後意外地跌幅收窄，而最新消息又指特朗普病情持續改善，而且有機會快將出院，進一步刺激港股今早一度挑戰24,000關。

如果特朗普病情惡化當然不利港股，筆者預期即使特朗普有幸短期內康復，亦會進一步打壓中國企業從而拖累港股表現，因此在傳統10月股災月仍然不敢對港股樂觀。仍是那句，美國11月3日總統大選前風高浪急，投資者要有心理準備市場波動性會加大，小心為上。

策略上，如果期指有機會回升至24,100點以上，可考慮分注Short Call 11月25,600恒指期權，跌穿上周三(30日)低位可考慮利用熊跨策略(Bear Put Spread)，同時Long Put 10月22,400點及Short Put 22,000恒指期權。如果期指跌穿9月低位23,114點，有機會跌勢再度加速，到時亦可考慮小注追勢單邊Long Put 10月22400恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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