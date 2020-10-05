361度購回2010萬美元票據
2020年10月05日 12:11
東網電視更多新聞短片
361度(01361)公布，於該公布日期，公司已於公開市場進一步購回本金總額2,010萬美元之票據(「購回票據」)，佔票據之初始本金總額約5.03%。所有購回票據均已被注銷或將予以注銷(視情況而定)。
於注銷購回票據後，仍未贖回票據之餘下本金總額將為2.7391萬美元，佔票據之初始本金總額約68.48%。經計及市況及票據價格等因素，公司有可能在適當時候於公開市場進一步購回未贖回票據。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！