建發國際首9個月合同銷售額按年增80.9%
2020年10月05日 12:12
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建發國際集團(01908)公布截至2020年9月30日止9個月未經審核營運數據，集團連同其合營 公司及聯營公司實現累計合同銷售金額約565.81億元人民幣(下同)，累計合同銷售面積約300.7萬 平方米，按年分別增長約80.93%及約75.60%。期內平均銷售價為每平方米約1.88萬元。
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