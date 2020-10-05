【大行報告】花旗：特朗普染病的政治不確定性或已消退

花旗環球金融發表報告，在美國總統特朗普確診新冠肺炎的最新消息可見，政治不確定性或已消退。

該行日本首席外匯策略師Osamu Takashima指出，特朗普感染的消息傳出後，除了造成上周五(2日)股市暴跌之外，市場普遍反應有限。他稱，價格不太波動可能表明市場不太擔心特朗普的健康。市場人士若然不是認為這對選舉的影響有限，就是他們已經認為特朗普很難連任，因此他染病與否，並不會改變這種觀點。

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