【瑞通推介】恒指兩萬四企唔穩　牛熊證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普確診新冠肺炎，增加大選的不確定性。另美國9月非農新增職位遜市場預期。道指上周五(10月2日)最多曾跌433點，全日跌幅收窄至134點(或0.5%)，收報27,682點，不過以科技股為主的納指收挫2.2%。

恒指在9月累跌逾1,700點，跌幅6.8%，今年首三季累挫4,730點或16.8%，上周三(9月30日)則收報23,459點，升183點或0.8%。周一(10月5日)早段曾抽升逾500點，一度重上24,000點，其後升幅收窄。技術上，恒指升穿10天線，但20天線(約24,100點)有阻力。其好倉(牛證及認購權證)上周三淨流出逾7,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,700萬元，反映投資者預期港股長假期後將回軟。上周三恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

滙豐控股周一早段高開3%後愈升愈有，最多升近6%，高位見31.9元，升穿20天線。

中芯國際表示，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例向部分供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯繼續供貨。周一早段其股價低開近3%，升幅曾擴大至7%，低見16.74元。

阿里巴巴首席財務官武衛日前於投資者日上表示，集團過去12個月收入按年增長34%，並預期阿里雲將在2021財年扭虧為盈，菜鳥物流的經營現金流亦將轉正。另馬雲不再擔任阿里巴巴董事。受惠券商唱好，加上市場預期螞蟻集團最快今月上市，阿里在假期前收升3.8%，以接近全日高位275.6元收市，並以6.8%升幅成為上周表現最佳藍籌股。周一早段高開逾3%，高見285元，其後於280元以上徘徊。上周三有逾1,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾270萬元淨流入。

美團點評上周三收升3.1%於241.8元，收復10天線，盤中高見244.4元。上海市政府近日與美團簽訂戰略合作框架協議，而美團將在上海建設新總部基地。另美團旗下美團電單車中標天津警用車採購項目。美團周一早段升勢持續，高位重上248.8元，升近3%，其後升幅收窄至不足1%。上周三有近1,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

美國就業市場復甦放緩，加劇市場對原油需求前景的憂慮，油價上周五重挫逾4%。假期前收跌0.5%於7.45元的中國海洋石油，周一早段先升後回，7.5元得而復失。上周三分別有近40萬和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。

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