康宏大股東郭曉群要求撤換董事局 冼國林憂影響公司發展持續性
2020年10月05日 12:47
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對於康宏環球(01019)的大股東郭曉群要求撤換整個康宏董事局，正在計劃收購康宏的國藝娛樂(08228)主席冼國林對《東網》表示，對現任的董事局成員感到滿意，指出公司以往的爭拗「都是前管理層搞出嚟」。他「希望大家唔好搞咁多嘢」，專心做好公司業務。
他又表示，收購一間上市公司是一件大事，被建議入董事局的候任董事理應要關心公司事務，可是至今他們無一人與他接觸過。
他擔心建議換入的新董事對康宏「未必有好大了解」，一旦整個董事局「換血」，將令公司發展缺乏持續性，也對復牌和國藝的收購「冇乜好處」。
康宏於9月30日發公告，表示收到郭曉群的通知要求召開股東特別大會，罷免12名現任董事，以及換入他、馬時亨及石禮謙在內6名成員，即是將現屆董事局全面換血。
據了解，佳兆業(01638)少東郭曉群持股29.91%，是公司最大股東。台灣富邦金控的蔡明興持股14.99%，是第二大股東。
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