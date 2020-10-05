康宏大股東郭曉群要求撤換董事局　冼國林憂影響公司發展持續性

他又表示，收購一間上市公司是一件大事，被建議入董事局的候任董事理應要關心公司事務，可是至今他們無一人與他接觸過。

他擔心建議換入的新董事對康宏「未必有好大了解」，一旦整個董事局「換血」，將令公司發展缺乏持續性，也對復牌和國藝的收購「冇乜好處」。

康宏於9月30日發公告，表示收到郭曉群的通知要求召開股東特別大會，罷免12名現任董事，以及換入他、馬時亨及石禮謙在內6名成員，即是將現屆董事局全面換血。

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