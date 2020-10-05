半日沽空金額73億元　阿里巴巴佔14%

半日共有549隻股份被沽空，涉及金額73.16億港元，佔大市成交13.42%。阿里巴巴沽空金額10.71億元，佔沽空總額14.64%；騰訊沽空金額9.17億元，佔沽空總額12.54%；中國平安沽空金額5.67億元，佔沽空總額7.75%；盈富基金沽空金額約4.16億元，佔沽空總額5.69%；友邦保險沽空金額3.65億元，佔沽空總額5%。

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