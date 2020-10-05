電動車受捧！小鵬汽車第三季交付量大增逾兩倍

內地電動車公司小鵬汽車表示，9月交付量較8月增長31%，達到3,478輛。第三季交付量較去年同期增長了兩倍多，達到8,578輛。

於9月份，交付的產品包括2,573輛運動型轎車P7和905輛緊湊型SUV G3。自6月下旬開始批量交付以來，P7累計交付總數達到6,535輛。

小鵬汽車(美股：XPEV)今年8月底在美國證交所上市。

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