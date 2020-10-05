中國經濟：年金規模爆發式增長　年底料破3萬億人幣

內媒引述數據顯示，至2020年上半年，內地企業年金基金規模達到1.98萬億元人民幣(下同)。其中，職業年金基金規模已近8,000億元，今年底有望突破萬億元。

報道引述多位養老金專家估算，至今年底，內地年金基金規模(含企業年金和職業年金)將超過3萬億元；至2030年，年金基金規模有望達到12萬億至15萬億元。

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