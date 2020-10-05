恒天然出售中國農場　涉25億人民幣

全球最大乳品原料供應商新西蘭恒天然(Fonterra)公布，以25億元人民幣(下同)，出售其於中國的農場，料有關交易將於本財年內完成，惟有待中國反壟斷機構和其他監管部門的批准。

買家分別為中國優然牧業的子公司內蒙古天然乳品公司，以及北京創投公司三元。前者以23.1億元收購恒天然的兩個中國牧場，後者以1.9億元收購恒天然的漢沽(Hangu)牧場85%權益。

公司指出，作為其早前宣布的整體減債計劃的一部分，是次交易所得資金擬用於償還債務。

恒天然稱，中國仍然是集團最重要的戰略市場之一，約佔其產量的1/4。出售農場將使集團更加專注於加強在中國的餐飲、消費者品牌和配料業務。

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