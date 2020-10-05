【大行報告】摩通指港交所或受惠「雙循環」 股價上望410元
2020年10月05日 13:29
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大行摩根大通發表報告，將香港交易所(00388)目標價由375港元，上調至410元，評級則由「中性」調高至「增持」。港交所股價現報365.6元，升3.8元或1.05%。
摩通指出，現時仍未到港交所的最好情況，認為其將可受惠於「雙循環」經濟模式，而互聯互通亦可將全球資金與中國資本市場互通。在現時經濟環境下相關角色將更為重要，相信未來數年港交所估值仍有機會提升，近期股價回調或是吸納機會。
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