【大行報告】摩通指港交所或受惠「雙循環」 股價上望410元

摩通指出，現時仍未到港交所的最好情況，認為其將可受惠於「雙循環」經濟模式，而互聯互通亦可將全球資金與中國資本市場互通。在現時經濟環境下相關角色將更為重要，相信未來數年港交所估值仍有機會提升，近期股價回調或是吸納機會。

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