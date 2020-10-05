【疫後復甦】南韓9月製造業PMI升至49.8　近8個月新高

IHS Markit周一(5日)公布的數據顯示，南韓9月份的製造業採購經理人指數(PMI)報49.8 按月上升1.3，乃近8個月來高位，並已連續4個月出現增長，惟仍略低於盛衰分界線50的水平。

外電引述IHS Markit經濟學家Shreeya Patel指出，南韓9月的製造業數據令人彭舞，經過一段長時期的萎縮後已經接近穩定，需求情況出現改善迹象，還有部分報告指出客戶重啟業務，支持當地出口重現增長。但他補充，雖然南韓製造業從今年4月的低點以來已經出現上行迹象，惟若內外需求持續放緩，復甦之路可能十分漫長。

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