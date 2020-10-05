新冠肺炎：南韓車廠在美市佔升至8.9% 超疫前水平
2020年10月05日 13:59
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
雖然新冠肺炎疫情持續，不過南韓車廠在美國的市佔率反而上揚，更超過疫情前的水平。
外媒報道，據南韓汽車製造協會(KAMA)數據，受惠新款車型推出，今年3至8月南韓車廠在美國乘用車市場的佔有率達8.9%，高於去年12月至今年2月的7.7%。
美國大部分車廠於3至5月間均暫時停工，以阻止新冠肺炎病毒傳播。南韓最大的兩家車廠現代和起亞，當時亦暫停美國廠的生產，但他們在南韓的工廠則持續維持運作，因為相對於其他國家，首爾當局迅速控制住疫情。
不過，KAMA認為，第4季豐田和通用等競爭對手重啟生產線，南韓的前兩大車廠可能面臨激烈競爭。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！