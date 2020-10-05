新冠肺炎：南韓車廠在美市佔升至8.9%　超疫前水平

雖然新冠肺炎疫情持續，不過南韓車廠在美國的市佔率反而上揚，更超過疫情前的水平。

外媒報道，據南韓汽車製造協會(KAMA)數據，受惠新款車型推出，今年3至8月南韓車廠在美國乘用車市場的佔有率達8.9%，高於去年12月至今年2月的7.7%。

美國大部分車廠於3至5月間均暫時停工，以阻止新冠肺炎病毒傳播。南韓最大的兩家車廠現代和起亞，當時亦暫停美國廠的生產，但他們在南韓的工廠則持續維持運作，因為相對於其他國家，首爾當局迅速控制住疫情。

不過，KAMA認為，第4季豐田和通用等競爭對手重啟生產線，南韓的前兩大車廠可能面臨激烈競爭。

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