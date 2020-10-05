【調查】逾九成女性擔心健康　僅56%過去兩年曾做體檢

AXA安盛針對女性獨有健康問題，推出「紅粉醫療保障」，AXA安盛董事總經理-醫療及僱員福利業務許以敏表示，女性於各種人生階段有不同需要，例如婦科問題、美容護理、生育疑慮以至精神健康等，20至60歲女性由需關注自身健康。於推廣期內投保可享高達7個⽉保費折扣。

據AXA安盛今年調查，有94%香港女性受訪者對其健康感到擔憂，惟只有56%受訪者於過去2年曾進行身體檢查。許表示，女性獨有的健康問題普遍發生在20至60歲，此後的健康問題與男性大同小異，集中於癌症、中風及心臟病，因此該年齡階段的女性由需關注自身健康。

AXA安盛推出「紅粉醫療保障」，涵蓋青少年至更年期，提供全港首創增值服務優惠，包括美肌療程、輔助生育方案、激光矯視手術及分娩配套服務。當中養和醫療集團為該計劃下的客戶提供免費定期女性體檢、婦科門診保障、婦科治療。

許續指，該計劃主要針對女性健康需求，與自願醫保的保障範圍不同。若市場對男性健康產品有需求，會考慮推出。

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