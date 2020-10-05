中美科技戰：中芯未到絕境　分析料毋須過憂

從中芯公布的內容來看，美國政府採取的管制是根據美國出口管制條例(EAR)的第744條21項的「出口管制」。此條例名為對中國、俄羅斯、委內瑞拉的特定「軍事最終應用」或「軍事最終用戶」的限制，目的是針對美國境外的軍事應用物品進行管制，被點名的物品必須在取得美國方面的許可後才能出口。

美國半導體業內人士表示，這項制裁對中芯而言不是最壞的情況，最壞的情況是直接進入到「實體清單」內，就像華為一樣。

據了解，中芯目前面對的出口管制只針對「終端軍用」領域，即美國設備和軟體要確認應用於軍事，並為美國帶來安全問題，才會限制供應給中芯。而「實體清單」則更嚴格，適用於所有使用美國技術的產品和服務。

被列入出口管制，中芯的美國供應商在供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。雖然手續較正常時期麻煩不少，但遠不如被列入「實體清單」嚴重。

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